Ucraina: "Wsj", forze di Kiev pesantemente logorate dalla difesa di Bakhmut

- La lunga ed estenuante battaglia per la difesa di Bakhmut, principale roccaforte ucraina nella regione di Donetsk, ha gravemente logorato le forze ucraine, al punto da minacciare la capacità di Kiev di lanciare un'offensiva primaverile contro le forze russe. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", mentre la città, ormai accerchiata dalle milizie del gruppo paramilitare russo Wagner, pare sul punto di cadere: ieri - scrive il quotidiano - le forze russe hanno premuto sul centro della città da est e da nord, e quel che resta dei difensori ha abbandonato la parte orientale dell'agglomerato urbano, ritirandosi a ovest del fiume Bakhmutka. Il quotidiano conferma, sulla base delle testimonianze di militari ucraini, che il gruppo Wagner ha fatto largo uso di battaglioni penali, assemblati con volontari dalla popolazione carceraria russa, la cui unica opzione sul campo di battaglia è avanzare incuranti delle perdite. Tuttavia, la costante battaglia di attrito ad alta intensità ha gravemente logorato anche le forze armate ucraine. Kiev non fornisce informazioni in merito alle sue perdite militari, ma è noto che nel corso degli ultimi otto mesi mesi le forze armate ucraine hanno concentrato a Bakhmut decine di migliaia di uomini, e alcuni tra i loro reparti meglio addestrati, inclusi diversi tra quelli che hanno preso parte lo scorso anno alla controffensiva di successo nella regione nord-orientale di Kharkiv. Queste forze - scrive il quotidiano statunitense - hanno subito perdite pesantissime, e sono proprio le unità "di cui Kiev avrebbe bisogno per condurre una offensiva primaverile con le nuove armi fornite dagli Stati Uniti e dai loro alleati". (segue) (Was)