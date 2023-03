Ucraina: "Wsj", forze di Kiev pesantemente logorate dalla difesa di Bakhmut (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Il "Wall Street Journal" spiega come il Gruppo Wagner sia riuscito nell'impresa di fiaccare le difese ucraine: la milizia manderebbe all'assalto ripetute ondate di carcerati, organizzati in manipoli di cinque uomini più un caposquadra. Il quotidiano menziona un prigioniero 48enne, volontario del gruppo Wagner con alle spalle condanne per "omicidio, furto e spaccio di droga", secondo cui i volontari dai penitenziari russi ricevono un addestramento di tre settimane che si concentra principalmente sull'avanzata in terreni boschivi. Ai volontari viene promessa l'amnistia nel caso sopravvivano a sei mesi di combattimenti. Sino ad oggi, il Gruppo Wagner avrebbe arruolato sino a 50 mila volontari dai penitenziari russi, e ne avrebbe inviata la maggior parte a Bakhmut e sui fronti limitrofi. l'arruolamento di carcerati da parte della milizia si è però interrotto ormai da mesi, pare a causa dei conflitti politici tra il leader del Gruppo Wagner, Evgenij Prighozin, e i vertici delle forze armate russe. Prighozin affermerebbe il vero, affermando che la battaglia per Bakhmut non è servita tanto a conquistare la città, quanto a logorare le forze ucraine. Tale tattica ha avuto successo, come confermato al quotidiano dal "primo tenente Horbatenko, comandante di battaglione della Terza brigata d'assalto" ucraina, secondo cui per presidiare la città Kiev ha esaurito una porzione eccessiva delle proprie forze offensive. Il "Wall Street Journal" evidenzia che le forze terrestri ucraine sono composte di unità estremamente differenti in termini di capacità, addestramento e dotazioni: "ufficiali di brigata" hanno confessato al quotidiano che "diverse unità, incluse alcune tra le meglio preparate, sono state messe in rotta nel corso dei combattimenti a Bakhmut degli ultimi mesi". (Was)