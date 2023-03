Giappone-Usa: arresto ufficiale di marina innesca un acceso scontro diplomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda di un ufficiale della Marina militare degli Stati Uniti arrestato per omicidio in Giappone nel 2021 è al centro di crescenti tensioni politiche, che lo scorso fine settimana sono culminate in una nota di protesta del ministero degli Esteri giapponese. Il tenente della marina Usa Ridge Alkonis è stato arrestato dalle autorità giapponesi per aver ucciso due persone e averne ferita una terza in un incidente automobilistico nel maggio 2021. L'ottobre successivo Alkonis è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione per omicidio colposo, e ha scontato sinora otto mesi della sua condanna. La scorsa settimana, il senatore repubblicano statunitense Mike Lee ha rimproverato alle autorità giapponesi di non aver gestito correttamente la vicenda, e ha accusato apertamente il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, di essere venuto meno alla promessa di consegnare Alkonis alle autorità giapponesi. Lee sostiene di aver ricevuto da Hayashi un impegno in tal senso lo scorso agosto, durante una visita a Tokyo. Il ministero degli Esteri ha replicato venerdì con una nota ufficiale di protesta, definendo le dichiarazioni del senatore statunitense "contrarie ai fatti e inaccettabili". L'ambasciata degli Stati Uniti a Tokyo ha rifiutato di commentare la questione. (segue) (Was)