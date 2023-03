Giappone-Usa: arresto ufficiale di marina innesca un acceso scontro diplomatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Lee, invece, è tornato all'attacco attraverso il suo profilo Twitter: "Hayashi può cavillare su questioni di forma o se abbia 'ufficialmente' concordato, (...) ma in fin dei conti, ci era stato segnalato con chiarezza che se avessi convinto Alkonis a presentare una domanda di trasferimento, il Giappone l'avrebbe vagliata senza ritardi". Nei giorni scorsi, il senatore ha scatenato su Twitter un vero e proprio fuoco di fila contro le autorità giapponesi, chiamando anche in causa il primo ministro Fumio Kishida, cui ha pubblicamente rivolto un ultimatum di 24 ore per la consegna di Alkonis: scaduto il termine, Lee ha intrapreso "una serie id conversazioni" al Senato riguardo la vicenda dell'ufficiale statunitense e l'intera impalcatura dell'alleanza di sicurezza tra Stati Uniti e Giappone. Lee ha inoltre ottenuto dal senato statale dello Utah l'approvazione di una mozione bipartisan per chiedere al Congresso federale una indagine sull'accordo bilaterale di difesa tra i due Paesi. "La pazienza a Washington si sta esaurendo", ha avvertito il senatore. "Il governo giapponese ha fortemente sottovalutato l'intensità del sostegno bipartisan di cui il tenente Alkonis gode al Congresso e a ogni livello del governo federale". (Was)