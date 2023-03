Usa: Cpac, Kari Lake supera DeSantis e Haley in sondaggio per la vicepresidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex candidata repubblicana alla carica di governatore dell'Arizona, Kari Lake, ha superato il governatore della Florida Ron DeSantis e l'ex ambasciatrice Usa all'Onu Nikki Haley in un sondaggio per la candidatura alla vicepresidenza Usa effettuato nel fine settimana tra i partecipanti alla Conservative Action Political Conference (Cpac), la principale conferenza politica annuale del conservatorismo statunitense. Lake si è posizionata prima in una lista di 28 possibili candidati col 20 per cento dei consensi, davanti al governatore DeSantis, che ha raccolto il 14 per cento delle preferenze. Lake non ha riconosciuto la sconfitta elettorale subita all'elezione governatoriale dello scorso novembre, sostenendo sia stato frutto di irregolarità. In una nota su Twitter, la sua campagna ufficiale ha ribadito tale posizione commentando il sondaggio: "Siamo lusingati, ma sfortunatamente il nostro team legale afferma che la Costituzione non consentirà a Kari di servire contemporaneamente come governatrice e come vicepresidente". (Was)