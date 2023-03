Usa: membri Congresso, la Cina continua a ostacolare indagini su origini pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fuga accidentale di un virus da un laboratorio di Stato cinese è "la più probabile" tra le ipotesi in merito alle origini della pandemia, sulla base dell'intelligence e delle informazioni a disposizione del Federal Bureau of Investigation (Fbi). Lo ha dichiarato il direttore dell'agenzia, Christopher Wray, nel corso di una recente intervista all'emittente televisiva "Fox News". "L'Fbi ha valutato ormai da tempo che la pandemia abbia avuto origine molto probabilmente da un incidente di laboratorio", ha detto il funzionario. Come sottolineato dalla stampa Usa, le parole di Wray costituiscono la prima conferma pubblica della posizione dell'Fbi in merito all'origine del Covid-19. L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha evitato di assumere una posizione ufficiale in proposito, nonostante la recente divulgazione di un rapporto del dipartimento dell'Energia che esprime la medesima posizione dell'Fbi. Alla fine di febbraio l'ambasciatore statunitense a Pechino, Nicholas Burns, ha però sollecitato la Cina ad essere "più onesta" in merito alle cause della pandemia e a quanto accaduto a Wuhan alla fine del 2019. (segue) (Was)