© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022/23 dell'Università Humanitas.Centro Congressi Humanitas via Manzoni 113, Rozzano (ore 10:30)Conferenza stampa di presentazione del "Progetto Arredi" che prevede la possibilità di erogare contributi per migliorare l'efficienza energetica e sconti per chi abita nelle case popolari. All'iniziativa prendono parte, tra gli altri, Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e Corrado Bina, direttore della divisione Casa di MM SpaPalazzo Marino, sala Brigida, Piazza scala, 2 (ore 10:30)L'assessore al lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello interviene a "One" - Evento rete acceleratori di CdP Venture Capital dedicato protagonisti del settore dell'innovazione e delle start up.Palazzo del Ghiaccio, via Piranesi (ore 14)Si riunisce il Consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza Scala, 2 (15:30)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa all'inaugurazione dell'Anno accademico di "Humanitas University"'.Centro Congressi Humanitas, Via Manzoni, 113, Rozzano/MI (ore 10)VARIEIl ministro delle infrastrutture e vice premier, Matteo Salvini interviene all'inaugurazione del nuovo hangar dell’aeroporto di Bergamo in occasione dei 20 anni di base di Ryanair.Aeroporto di Orio al Serio, Porta di ingresso numero 0, zona arrivi (ore 8:45)Cgil, Cisl e Uil Milano presentano la seconda edizione di "C'era una svolta". Il concorso rivolto alle scuole elementari, è stato ideato e finanziato dalle organizzazioni confederali milanesi con l'obiettivo di contribuire al superamento degli stereotipi di genereCittà Metropolitana, Sala affreschi, via Vivaio, 1 (ore 10:30)Udienza per l'incidente probatorio per accertare le eventuali responsabilità penali in relazione agli oltre 300 decessi avvenuti al Pio Albergo Trivulzio durante i primi mesi della pandemia.Aula bunker 1, piazza Filangieri, 1 (ore 11)Evento "One, Inspiring Connections" organizzato da CDP Venture Capital dedicato protagonisti del settore dell'innovazione e delle start up. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle imprese e Made in Italy; Giovanni Gorno Tempini, presidente Cassa depositi e prestiti; Alessandra Perrazzelli, vice direttore generale della Banca d'Italia; Alessia Cappello, assessore al lavoro e sviluppo economico del Comune di MilanoPalazzo del Ghiaccio, Via G.B. Piranesi, 14 (ore 14)Presentazione di "Maria Mulas: ritratti di fine 900" organizzata dall'Archivio Maria Mulas.Libreria Hoepli, via Hoepli 5 (ore 17)Da Expo 2015 al polo d'eccellenza Esg: La rigenerazione urbana del quadrante Nord Ovest di Milano: un caso di successo di collaborazione pubblico -privata. Intervengono, tra gli altri: On. Lucia Albano, Sottosegretario Ministro dell'Economia e delle Finanze; Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana Comune di Milano; Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo; Igor De Biasio, Amministratore Delegato Arexpo Spa; Carlo Masseroli, Development & Strategy Director Nhood Italy; Andrea Ruckstuhl, Head of Continental Europe LendleaseFondazione Feltrinelli, Viale Pasubio, 5 (ore 17:30) (Rem)