Cospito: Schlein, nessuna accettazione né tolleranza per fenomeni violenza

- "Esprimo la totale non accettazione e condanna di questi fenomeni di violenza che stiamo continuando a vedere, li abbiamo visti anche ieri a Torino. Non ci può essere davvero nessuna accettazione e tolleranza. Su questo, voglio essere netta ed esprimere di nuovo tutta la mia solidarietà alle sedi, non solo diplomatiche e consolari, che hanno subito attacchi in questi mesi. Dobbiamo tenere chiara la difesa dei principi di democrazia e pluralismo, non possiamo arretrare di un centimetro". Lo ha affermato, in merito alle proteste degli anarchici per la vicenda di Alfredo Cospito, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite a "Che tempo che fa", su Rai3. (Rin)