Business news: Brasile-Itala, ambasciatore Azzarello partecipa a inaugurazione teleporto satellitare di Telespazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d'Italia in Brasile Francesco Azzarello ha partecipato insieme al governatore dello stato di Rio de Janeiro, Castro, ed alla vice ministra federale per le Telecomunicazioni, Faustino Mendes, all’inaugurazione del teleporto satellitare di Telespazio, a Marica’, Comune petrolifero del litorale. Lo riferisce un comunicato della sede diplomatica. Presente il Ceo della società italiana controllata dalla Leonardo, Ing. Pasquali. L’inaugurazione avviene ad un anno di distanza dalla posa della prima pietra, il 14 febbraio del 2022. Telespazio Brasil ha una consolidata tradizione di lavoro in Brasile, ove opera dal 1997. (Res)