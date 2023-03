© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale colombiana Ecopetrol ha registrato nel 2022 i migliori risultai finanziari della sua storia. Ecopetrol, riferisce la società in un comunicato, ha ottenuto utili netti per 33,4 mila miliardi di pesos (circa 6,4 miliardi di euro), il doppio rispetto all’anno anteriore. L’Ebitda raggiunge i 75,2 mila miliardi di pesos (circa 14,4 miliardi di euro), con un margine del 47 per cento. (Res)