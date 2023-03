Business news: Brasile, caso "mucca pazza" atipico, riprende export in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Agricoltura del Brasile ha riferito che il caso di contaminazione da sindrome da encefalopatia spongiforme bovina (nota come sindrome della "mucca pazza") denunciato lo scorso febbraio è da considerarsi "atipico" e per questo non rappresenta alcun rischio di trasmissione. A confermarlo è stato un laboratorio dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (Oie), in Canada, dove era stato inviato un campione dell'animale ammalato. Visto il risultato, il ministero spera di poter riprendere a breve le esportazioni di carne verso la Cina sospese, come previsto dai protocolli dell'Oie, dopo la conferma della positività alla sindrome in un capo di bestiame di un allevamento dello Stato di Parà, nel nord del Paese. (Res)