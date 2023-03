Business news: Brasile, governo assume presidenza di turno del Forum di dialogo con India e Sud Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha assunto la presidenza di turno del Forum di dialogo India-Brasile-Sud Africa (Ibas). L'organizzazione, conosciuta anche come G3, compie quest'anno 20 anni. Lo riferisce il ministero degli Esteri del Brasile in una nota in cui evidenzia che "la decisione riflette gli sforzi del governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva per rivitalizzare il gruppo a favore di un ordine internazionale più equo e rappresentativo". Il passaggio di presidenza è avvenuto oggi a Nuova Delhi, in India, a margine della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi del G20. Alla cerimonia hanno partecipato i ministri degli Esteri dei tre Paesi. "La presidenza brasiliana cercherà di dare priorità al coordinamento politico con India e Sud Africa alla cooperazione con altri paesi in via di sviluppo, attraverso il Fondo Ibas che ha già finanziato progetti in oltre 30 paesi", si legge nella nota. "Nel 2024 i paesi dell'Ibas costituiranno la troika del G20, creando nuove opportunità di concertazione e cooperazione", conclude. (Res)