Business news: Argentina, export 2022, dalla soia i maggiori incassi, il petrolchimico il più in crescita

- È stata ancora la soia a garantire all'Argentina la maggior quota di ingressi per esportazioni nel 2022, mentre i prodotti petrolchimici sono quelli la cui vendita ha assicurato il miglior incremento annuo dei guadagni. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Indec) nel Rapporto sul commercio estero 2022, diviso per gruppi merceologici. La soia, con 24,86 miliardi di dollari di proventi, ha rappresentato il 28,1 per cento del totale delle esportazioni. Ma se il volume d'affari è cresciuto del 4,3 per cento su anno, il peso specifico sull'intero ammontare delle vendite è stato inferiore rispetto al 30,6 per cento del 2021. Quanto ai mercati di destinazione, la fetta più grande, 3,1 miliardi di dollari, è arrivata dall'India, che però ha avuto un calo del 6,2 per cento annuo della domanda. Al secondo posto la Cina, con 3,08 miliardi di dollari, in crescita del 28,8 per cento su anno, e al terzo i Paesi Bassi, porto di entrata dell'Unione Europea, con 2,12 miliardi di dollari e un incremento annuo del 25,8 per cento. (Res)