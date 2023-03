Pd: Schlein, irresponsabile non trovare con altre opposizioni terreno battaglia comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri, a Firenze, c’è stata una straordinaria partecipazione, una mobilitazione 40 mila persone. Su alcuni temi concreti, ieri, abbiamo trovato la necessità, la voglia di fare opposizione in maniera più coordinata, più efficace. Sulla scuola pubblica non si scherza. Sarebbe irresponsabile se, dopo la sconfitta alle Regionali, non trovassimo con le altre opposizioni un terreno di battaglia comune, a partire dal salario minimo". Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite a "Che tempo che fa", su Rai3, in merito alla foto a tre di ieri, insieme al presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ed al leader della Cgil, Maurizio Landini, in occasione dell'iniziativa nel capoluogo toscano a difesa della scuola e della Costituzione. (Rin)