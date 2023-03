Business news: Imprese, da Tesla circa 5 miliardi di investimento per fabbrica nel nord del Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di circa cinque miliardi di dollari l'investimento che l'industria statunitense Tesla effettuerà con l'apertura di una fabbrica di auto elettriche nel nord del Messico. Lo ha reso noto la viceministro degli Esteri del Messico, Martha Delgado, dopo che il presidente, Andres Manuel Lopez Obrador, aveva confermato l'intesa con l'amministratore delegato della Tesla, Elon Musk. "Abbiamo portato in Messico un investimento di circa cinque miliardi di dollari per far crescere la fabbrica di auto elettriche più grande del mondo", ha detto Delgado, presente all'illustrazione del piano di investimenti della compagnia per il 2023, effettuato ad Austin (Texas). Si tratta di una delle somme più corpose investite negli ultimi anni in Messico, paese che nel 2022 ha registrato investimenti esteri diretti per 35,2 miliardi di dollari. Lo stabilimento nascerà nei pressi di Monterrey, capitale dello Stato di Nuevo Leon, al confine orientale con gli Stati Uniti. (Res)