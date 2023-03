Bulgaria: ministro Energia, se Ue sanzionerà settore nucleare russo chiederemo una deroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’Unione europea imporrà sanzioni al settore nucleare russo, la Bulgaria le chiederà una deroga. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia di Sofia, Elenko Bozhkov, parlando all’agenzia di stampa “Bnt”. La Bulgaria chiederà una deroga per quanto riguarda l’importazione di componenti per le centrali nucleari che non possono essere prodotte al di fuori del territorio russo. Il ministro ha spiegato che ci sono “41 componenti” di questo genere, che includono “parti di ricambio, ma anche servizi di consulenza, software e hardware”. (Seb)