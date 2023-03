© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio in un appartamento questo pomeriggio alle 17:45 circa, in via Sabotino a Roma. Le fiamme sono divampate all'interno dell'alloggio al sesto piano di una palazzina. Nel rogo nessuna persona è rimasta ferita e non sono stati interessati altri appartamenti. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la cause dell'incendio. Sul posto anche le forze dell'ordine e il personale del 118. (Rer)