© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- VARIE- Conferenza stampa di presentazione del Dibattito Pubblico "Chiusura Anello ferroviario di Roma", con l'obiettivo di informare e illustrare il progetto di intervento di Chiusura dell'Anello ferroviario per migliorare la mobilità collettiva, consentire l'aumento dei treni passeggeri nel nodo di Roma e potenziare il traffico merci. per il Dibattito Pubblico; Roberto Zucchetti, Coordinatore del dibattito pubblico e Senior Advisor di Pts; Vera Fiorani, Commissaria straordinaria per la realizzazione dell'opera e ad di Rfi; Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità Roma Capitale; Davide Bordoni, consigliere del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.Roma, Campidoglio (ore 11)- Presentazione Acea Run Rome The Marathon. Intervengono tra gli altri, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessore di Roma Capitale allo Sport, Alessandro Onorato e la presidente di Acea, Barbara Marinali.Roma, Campidoglio (ore 12) (segue) (Rer)