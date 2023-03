Business news: Brasile, Banca centrale lancerà progetto pilota valuta digitale il prossimo mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca centrale del Brasile (Bc), Roberto Campos Neto, ha dichiarato che l'istituzione è pronta per lanciare il mese prossimo il progetto pilota della sua valuta digitale e che l'idea è partire concretamente con l'utilizzo entro la fine del 2024. "Il prossimo mese avremo già il progetto pilota di valuta digitale, il Brasile sarà uno dei primi paesi a farlo", ha dichiarato Campos Neto nel corso di un evento nell'ambito dell'Idp summit. A maggio del 2021 la Bc aveva divulgato una nota con le linee guida per la creazione della moneta digitale. Nel documento indicava che la moneta dovrà servire per "accompagnare il dinamismo dell'evoluzione tecnologica dell'economia brasiliana". (Res)