- Il Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti, riunitosi oggi sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, ha designato Fabrizio Fabbri come amministratore delegato di Ansaldo Energia, società partecipata tramite Cdp Equity, in sostituzione del dimissionario Giuseppe Marino. E' quanto si legge in una nota di Cassa depositi e prestiti. (Com)