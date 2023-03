Ue: Scholz, possiamo vincere il futuro soltanto insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue può “vincere il futuro soltanto insieme” e si deve garantire che rimanga “sovrana e competitiva”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, tenuta al termine del loro incontro presso il castello di Meseberg. Il capo del governo federale ha aggiunto di aver discusso con l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) di come garantire la competitività dell'Ue nel lungo periodo. A sua volta, von der Leyen ha evidenziato che l'Unione europea deve migliorare su questo fronte, in particolare nelle condizioni per le tecnologie pulite. (Geb)