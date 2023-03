Trasporto aereo: Belgrado chiede al Qatar di valutare partenariato strategico con Air Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha chiesto all’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, di verificare la possibilità che il suo Paese diventi un partner strategico della compagnia aerea Air Serbia. Lo ha fatto durante una visita a Doha. “Ad oggi Air Serbia è completamente in mani serbe. Le cose vanno bene. La società genera profitti. Tuttavia, stiamo cercando di evitare possibili rischi nel futuro perché non tutto quello che accadrà dipende da noi”, ha dichiarato il capo dello Stato serbo. La compagnia aerea è attiva con il nome di Air Serbia dal 2013, dopo la firma di un partenariato strategico con l’emiratina Etihad, che ha acquistato il 49 per cento dell’allora Jat Airways. Nel dicembre 2020, il governo di Belgrado ha acquistato il 31 per cento della partecipazione di Etihad e al momento possiede l’82 per cento della compagnia. (Seb)