Viabilità: Anas, traffico bloccato per incidente a Verceia (So) su SS 36

- Anas comunica in una nota che, a causa di un incidente avvenuto sulla strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" si registra che il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni, all'altezza di Verceia in provincia di Sondrio. Per cause in corso di accertamento nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture che si sarebbero scontrate frontalmente. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell'Ordine per la gestione del sinistro e per consentire il ripristino della regolare viabilità in tempi brevi. (Com)