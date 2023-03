© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'Ucraina "abbiamo già votato in Parlamento. E' necessario sostenere il popolo ucraino rispetto all'invasione criminale della Russia. Ho sempre aggiunto che non ci può essere sinistra senza l’ambizione di costruire un futuro di pace: non possiamo perdere questa idea". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite a "Che tempo che fa", su Rai3. (Rin)