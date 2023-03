© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho studiato in Svizzera, ma frequentando solo scuole pubbliche. Vengo da una normalissima famiglia borghese. Anzi, ringrazio la mia famiglia per i sacrifici fatti per fare studiare me e i miei fratelli. Così smentiamo le Fake news che sono circolate su di me in questi giorni". Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite a "Che tempo che fa", su Rai3. (Rin)