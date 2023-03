Migranti: Schlein, da Piantedosi parole inumane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo stati il primo gruppo che ha avanzato una richiesta di informativa: il ministro Piantedosi dovrà venire la prossima settimana in Aula a riferire sui gravissimi fatti della strage di Crotone. Occorre chiarire responsabilità e linea di comando. Quello che è successo è gravissimo ed è una ferita profonda". Lo ha detto, in merito alla tragedia dell'immigrazione di una settimana fa, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite a "Che tempo che fa", su Rai3. "Il ministro, prima di dire cose inumane, dovrebbe porsi il tema che noi non abbiamo vie legali e sicure per l'ingresso in Europa per chi fugge da guerre, discriminazioni e torture, e ha diritto a chiedere protezione internazionale nei nostri Paesi", ha concluso la leader del Pd. (Rin)