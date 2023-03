Business news: Brasile, rapporto debito pubblico-pil chiude gennaio al 73,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto debito pubblico-pil in Brasile ha raggiunto a gennaio il 73,1 per cento. Si tratta di un calo dello 0,3 per cento su mese e del 4,8 su anno, oltre che del miglior risultato da giugno 2017, quando il rapporto era stato del 72,3 per cento. Lo riferisce la Banca centrale (Bc), evidenziando che il debito corrisponde a un valore di 7.300 miliardi di real (1.322 miliardi di euro). Il rapporto debito pubblico-pil aveva chiuso il 2022 al 73,5 per cento, in calo del 4,8 per cento rispetto al 2021, il miglior risultato da giugno 2017. Già a ottobre 2021 il debito era sceso sotto il livello precedente alla pandemia di nuovo coronavirus (febbraio 2020) quando il rapporto era stato di 75,3 per cento. (Res)