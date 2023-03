Nagorno Karabakh: Consiglio per la comunità armena di Roma condanna uccisione di tre poliziotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio per la comunità armena di Roma esprime “la sua ferma condanna per il nuovo atto di violenza che ha colpito la popolazione armena del Nagorno Karabakh (Artsakh)”. Lo si legge in un comunicato. Questa mattina, intorno alle 10 (ora locale), un veicolo con a bordo quattro poliziotti della repubblica di Artsakh è stato bersagliato di colpi dai soldati dell’Azerbaigian. Tre agenti sono morti, un quarto è rimasto ferito. Il Consiglio ha denunciato “la gravissima violazione dell’accordo di tregua del novembre 2020”, qualificandola come “l’ennesimo segnale che il regime di Aliyev non ha alcun desiderio di concludere un accordo di pace ma vuole solo la pulizia etnica della regione”. (segue) (Res)