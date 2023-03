Migranti: Lupi, ascoltare Papa Francesco, necessario forte coinvolgimento Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "Bisogna ascoltare Papa Francesco e lavorare ad un nuovo decreto Flussi per accogliere mezzo milione di persone cui dare dignità e lavoro. Ora è necessario un forte coinvolgimento dell’Unione europea e una politica di tolleranza zero contro i trafficanti di esseri umani". Lo afferma in una nota il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, in merito alle parole pronunciate oggi dal Pontefice sulla tragedia dell'immigrazione di Cutro. (Com)