Scuola: Germanà (Lega) a Provenzano, sinistra alimenta odio

- Con Valditara "si respira aria nuova e gli attacchi al ministro sono sintomatici. È preoccupante che a sinistra si alimenti tanto odio, false notizie, indifferenza al vilipendio delle istituzioni, come lo striscione del liceo 'Carducci', sul quale arriva tardiva la condanna. A una certa politica, che della scuola ha fatto serbatoio elettorale, sta mancando il terreno sotto i piedi. Provenzano si rassegni, ci vediamo tra cinque anni. Spiegasse piuttosto perché il leader del suo partito, Elly Schlein, partecipa a manifestazioni - come quella di Firenze - che ospitano i nostalgici di Tito e inneggiano alla violenza squadrista". Lo afferma, in una nota, Nino Germanà, vicepresidente dei senatori della Lega, replicando al deputato del Partito democratico, Peppe Provenzano. (Com)