Migranti: Prodi, non si può affrontare problema con la burocrazia

- Non si può pensare di risolvere un problema serio e profondo come quello dell'immigrazione con la burocrazia: il problema va affrontato in modo molto diverso da quanto avvenuto in passato e da quanto avviene fatto oggi. Lo ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "È ora di rendersi conto che si tratta di un'emergenza nazionale che va gestita come fatto dalla Germania e da altri Paesi. Oggi diamo la cittadinanza italiana a gente che non sa neanche cosa sia l'Italia e non la diamo a chi vive qui da 20 anni. Quando si vuole risolvere questo facendo in modo che le navi salvino un po' meno non è un bel messaggio", ha affermato Prodi. (Rin)