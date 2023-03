Covid: Crisanti (Pd), il prezzo dell'integrità è la solitudine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai come ora, mi sono reso conto che il prezzo dell’integrità è la solitudine". Lo ha affermato il microbiologo e senatore del Partito democratico, Andrea Crisanti, ospite di "Mezz’ora in più", su Rai3. Crisanti è autore della relazione alla base dell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla mancata istituzione della zona rossa in Val Seriana e sulla non applicazione del piano pandemico. "La perizia non è un atto d’accusa, è un documento tecnico-scientifico", ha aggiunto il parlamentare. (Rin)