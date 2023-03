© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualunque scelta fu fatta in buona fede: navigavamo al buio in un mare in tempesta. Non possiamo giudicare quei giorni con gli occhi di oggi, ma dobbiamo farlo con gli occhi di allora. Gli occhi di un Paese che per primo affrontava il Covid''. Lo ha detto il direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ospite di "Mezz'ora in più", su Rai3. (Rin)