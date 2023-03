Migranti: Fratoianni, fra le parole del Papa e i comportamenti dei ministri ci sta un oceano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le parole di Papa Francesco e i comportamenti dei ministri del governo Meloni ci sta un oceano.Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra replicando alle parole della presidente del consiglio e del suo ministro. "Capisco che la presidente Meloni e Salvini siano in grande imbarazzo e difficoltà - prosegue il leader di SI - di fronte all'opinione pubblica del nostro Paese dopo la tragedia di Cutro e le responsabilità politiche di chi blocca chi dovrebbe salvare le vite umane, sia che siano assetti navali istituzionali che non governativi. Ma c'è davvero un limite: quando si nascondono le proprie azioni disumane dietro alle parole del Papa si fa un'operazione vergognosa. La realtà è che ci sono in questo Paese - conclude Fratoianni - ministri di questo governo che dovrebbe andarsene al più presto avendo disonorato la Costituzione su cui hanno giurato. (Com)