Resistenza: Rojc (Pd), caduti avanguardia riscatto nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un dovere stringersi accanto alle istituzioni democratiche e confermare in ogni occasione l'inviolabile libertà della persona e i diritti sociali conquistati con la lotta di Liberazione". È la riflessione della senatrice (Pd) oggi presente a Saciletto di Ruda (Udine) alla commemorazione dei combattenti dell'Intendenza "Montes" e Gruppi di Azione Patriottica, fucilati dai fascisti nel febbraio 1945. "I martiri della Resistenza che hanno combattuto e sono caduti per mano nazifascista anche nella Bassa Friulana sono stati l'avanguardia di una grande stagione di riscatto civile e morale per la Nazione. Vigilare sui valori che hanno sostenuto la Resistenza non è retorica né inattuale appello di una parte politica, è il compito della Repubblica in tutte le sue articolazioni, significa porre argine alle derive antiliberali che già si sono manifestate anche dentro l'Unione europea", ha aggiunto. Alla cerimonia l'orazione ufficiale è stata tenuta da Piero Fassino, il saluto dal sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi. (Com)