Governo: Tremonti (Fd'I), ha gestito in maniera molto efficace partita Pnrr

- Il governo Meloni "è in carica da pochi mesi e ha gestito in Europa, in maniera molto efficace, la partita del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nei dieci anni passati, ed al governo non c'era la Meloni, sono stati fatti molti errori: il meccanismo dei bonus per drogare la crescita, chi ha inventato lo strapotere della finanza sull'economia. Tutto questo non è colpa di Meloni". Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Affari esteri della Camera, Giulio Tremonti, ospite di "Mezz’ora in più", su Rai3. (Rin)