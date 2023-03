Bangladesh: fiamme in accampamento rohingya, migliaia di senza tetto ma nessuna vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un affollato campo profughi per i musulmani rohingya, nel sud del Bangladesh. Le fiamme, le cui origini non sono state ancora accertate, non hanno al momento causato nessuna vittima, ma lasciato senza un riparo migliaia di persone. L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), segnala in un tweet che l'incendio è stato sedato grazie all'intervento di volontari rohingya addestrati a combattere questo tipo di emergenza e ai vigili del fuoco. Il Bangladesh accogli oltre un milione di musulmani della comunità rohingya usciti dal Myanmar. (Inn)