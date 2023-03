Torino: Calenda, anarchici che devastano una città vanno arrestati, governo va criticato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Gli anarchici che devastano una città vanno arrestati. Il governo che non riesce a condannare un pestaggio davanti a una scuola va criticato. Non sono fatti collegati o che si elidono. Non rappresentano rischi per una democrazia forte capace di reagire. Non vanno strumentalizzati". Lo afferma su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. "Questo gioco ad alzare il livello della tensione rappresentando una democrazia sempre sull'orlo del fascismo o della violenza eversiva è utile solo per mobilitare le proprie truppe contro gli 'altri'. Non è serio, non è responsabile ed è molto pericoloso. Datevi una calmata", aggiunge. (Com)