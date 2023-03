Ucraina: Scholz, Occidente è pronto a garanzie di sicurezza per Kiev dopo fine della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Occidente è pronto a fornire all’Ucraina delle garanzie di sicurezza dopo la fine della guerra, anche se non è ancora arrivato il tempo. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un’intervista all’emittente “Cnn”. Il capo del governo della Germania ha ribadito che i Paesi occidentali non possono decidere un accordo di pace al posto di Kiev: “Non ci possono essere decisioni senza gli ucraini”. Scholz ha aggiunto che il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino è la base per negoziati di pace. (Was)