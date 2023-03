Ucraina: Scholz, l’onere di porre fine alla guerra sta in capo a Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il presidente russo, Vladimir Putin, può rompere lo stallo in Ucraina e porre fine alla guerra. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un’intervista all’emittente “Cnn”. “Dal mio punto di vista è necessario che Putin capisca che non avrà successo nella sua invasione e aggressione imperialistica. Deve ritirare le truppe; questa è la base per colloqui” di pace, ha affermato il capo del governo della Germania. “E’ difficile dire quello che accadrà, ma una cosa è chiara: continueremo a sostenere l’Ucraina sotto il profilo finanziario, umanitario e anche con armi”, ha aggiunto Scholz. (Was)