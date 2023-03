Nagorno Karabakh: Consiglio per la comunità armena di Roma condanna uccisione di tre poliziotti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il fatto è avvenuto lungo una sconnessa strada sterrata di montagna che costeggia la vallata dove dal 12 dicembre gli azerbaigiani bloccano l’accesso all’Artsakh, isolandolo dal resto del mondo. L’agguato al pulmino degli agenti armeni è dunque un chiaro segnale che non esistono percorsi alternativi alla strada bloccata nel corridoio di Lachin. Alla faccia di coloro che sostengono che non vi è alcun blocco”, ha affermato un portavoce. Il Consiglio ritiene indispensabile una ferma condanna da parte delle istituzioni europee con l’applicazione di sanzioni all’Azerbaigian, che “ha violato ancora una volta l’accordo di tregua del novembre 2020”. “Da alcuni giorni, dopo la sentenza di condanna della Corte internazionale di giustizia, i soldati dell’Azerbaigian hanno ripreso a sparare contro obiettivi civili (agricoltori nei campi, telecamere di controllo sul confine) e stanno rialzando la tensione nella regione. L’Azerbaigian non vuole la pace ma solo la pulizia etnica della regione”, si conclude il comunicato. (Res)