Rifiuti: Mazzetti (FI), "Pd predica 'green' ma poi fa solo discariche, approccio vetusto"

- "Pur non condividendo alcuni toni e punti della manifestazione andata in scena sabato a Pontedera, la riapertura della discarica La Grillaia di Chianni, unico sito ove conferire l'amianto in tutta la Toscana, sito considerato saturo già alla fine degli anni '90, è una scelta denota una strategia sui rifiuti ancora miope e invito la Regione a trovare soluzioni alternative". Lo afferma in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, che spiega: "Come componente VIII Commissione ambiente ho lavorato sul dramma del keu disseminato nel territorio del cuoio, ottenendo il suo inserimento nella commissione speciale sul ciclo dei rifiuti; sto seguendo tutti i casi problematici nella nostra regione; sto lavorando alla valorizzazione delle buone pratiche di riciclo e riuso e a come rendere autonomi i territori attraverso gli impianti; mi interesserò anche a questo". "Sul tema dei rifiuti - affonda il colpo - la Regione Toscana sbandiera tanto e concretizza molto poco. Non possono essere alcuni territori, come la Valdera, a sopperire a questo vuoto. La discarica - riflette Mazzetti - è già di per sé qualcosa di superato, pensare di conferire tutto in discarica e per di più solo in un territorio è contrario alla logica e agli obiettivi di autosufficienza e di sostenibilità". "Per questo, voglio appurare perché si è deciso di proseguire con il conferimento in discarica quando ci sono tecniche migliori e meno impattanti e perché si riaprono o ampliano discariche solo e soltanto in Valdera: lo farò con le opportune iniziative parlamentari", annuncia la parlamentare azzurra. (Com)