Torino: M5s, ferma condanna per le violenze

- "Le violenze accadute ieri a Torino per le proteste legate alla vicenda Cospito sono inaccettabili e vanno rapidamente perseguite. Da parte nostra un grande ringraziamento e vicinanza alle forze dell'ordine che hanno protetto la cittadinanza e contrastato la follia di numerosi facinorosi, e che per questo hanno riportato alcuni feriti". Lo affermano in una nota Francesco Silvestri e Barbara Floridia, rispettivamente capigruppo alla Camera e al Senato del Movimento 5 Stelle (M5s). "Come M5s staremo sempre dalla parte della legalità e non accetteremo mai alcun ricatto da chi crede di poter esercitare violenza impunemente", conclude la nota. (Com)