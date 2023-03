Istruzione: Matone (Lega), paradossale attacco di Conte a Valditara su spirito democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È paradossale che il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, si permetta di attaccare il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, proprio sullo spirito democratico, a suo dire, intermittente. Lo dichiara in una nota la deputata della Lega, Simonetta Matone. "Non ci risulta, infatti, che lui abbia condannato l’episodio dello striscione del ministro dell’Istruzione appeso a testa in giù davanti al liceo di Milano. Forse per i pentastellati vengono prima gli slogan che la vera condanna in toto a ogni forma di violenza”, conclude.(Com)