Pd: Prodi, Schlein definisca nuovo programma prima di pensare alle alleanze

- La vittoria inaspettata di Elly Schlein alle primarie del Pd dà ulteriore valore al balzo in avanti del cambiamento, ma ora la nuova segretaria deve definire un programma ben preciso senza il quale qualsiasi alleanza sarebbe debole. Lo ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "La giornata di ieri a Firenze è stata un primo interessante confronto, un'esplorazione. Schlein deve adesso definire il programma del Pd, perché solo quando c'è programma ben preciso si può fare un'alleanza, altrimenti diventa debole", ha detto Prodi. "Il Pd è cambiato con queste primarie, ma sarebbe cambiato in ogni caso perché c'è stata un'adesione inaspettata. Quando i partiti si asciugano e diventano un gioco solo di élite e casta, allora il voto popolare li rianima. Schlein deve molto riflettere e confrontarsi con imprenditori, forze politiche e think tank e solo poi affrontare il discorso delle alleanze, che si fanno sulla base di programmi, altrimenti non resistono", ha aggiunto (Rin)