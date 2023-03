Campidoglio: domani la seconda edizione del Premio "RomaRose – Non solo 8 marzo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto pronto per la seconda edizione del Premio "RomaRose - Non solo 8 marzo", organizzato dalla Presidenza dell'Assemblea capitolina. L'evento, dedicato all'impegno e al talento femminile, è in programma lunedì 6 marzo alle ore 15:30 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. "Anche in questa seconda edizione avremo con noi tantissime ospiti. Donne che con la loro forza e la loro tenacia portano avanti il loro essere, la loro professione e attività. Con la nostra iniziativa, che anticipa la classica ricorrenza dell'8 marzo, vogliamo sottolineare che il loro valore deve essere riconosciuto per quello che fanno e realizzano sempre, ogni giorno. Tra le premiate avremo ad esempio Noemi, Maria Grazia Cucinotta, Andrea Delogu e Alessandra Moretti. Ma saranno con noi anche tante donne della vita quotidiana impegnate al servizio della comunità. Senza dimenticarci di chi, in tante parti del mondo, ancora lotta per la conquista della libertà e dei propri diritti", afferma la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. L'appuntamento, che prevede la premiazione di personalità che si sono particolarmente contraddistinte nello spettacolo, cultura, giornalismo, sport, magistratura, politica, nel mondo accademico, nel sociale e nelle forze dell'ordine, sarà moderato dalla presentatrice e giornalista Rai Monica Marangoni. (Com)