Roma: con "Ama il tuo quartiere" nei Municipi pari raccolte 150 tonnellate rifiuti ingombranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i Centri di Raccolta fissi sono rimasti aperti, inclusi quelli attivi nei municipi dispari. Tutti i materiali raccolti verranno avviati da Ama alle rispettive filiere di recupero. "Ama il tuo quartiere – Giornate del Riciclo" tornerà domenica 19 marzo nei municipi dispari. Nel raccomandare ai cittadini di conferire sempre correttamente tutte le tipologie di rifiuto, Ama ricorda che sono a disposizione altri due canali, gratuiti e facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o abbandonati a terra. Gli utenti possono infatti utilizzare i Centri di Raccolta aperti tutti i giorni, domenica compresa, e dislocati in più aree della città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio, gratuito per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al ChiamaRoma o compilando il modulo on-line sul sito web di Ama. (Com)