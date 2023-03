Ucraina: Prodi, impressione è che Usa e Cina inizino a dialogare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'atlantismo è solo armi e niente diplomazia non può esserci alcuna soluzione al conflitto in Ucraina, tuttavia nelle ultime settimane l'impressione è che Usa e Cina abbiano iniziato a parlarsi. Lo ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "Recentemente c'è stata una reazione interessante alle vaghe proposte cinesi che però hanno detto una cosa molto semplice, cioè che i confini non si toccano. (Volodymyr) Zelensky ha detto di voler parlare con Xi Jinping, il dello stato maggiore congiunto Usa Mike Milley ha detto di voler provare a dialogare, ma poi invece la porta è stata chiusa. Io credo che in questi casi la porta venga temporaneamente chiusa, ma che in qualche modo sia cominciato fra Cina e Usa un dialogo", ha aggiunto Prodi.(Rin)