Serbia: presidente Vucic, non abbiamo venduto armi né all’Ucraina, né alla Russia

- La Serbia non ha venduto armi o munizioni né all’Ucraina, né alla Russia. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in visita a Doha, in Qatar. Coloro che sostengono altrimenti sono “bugiardi e falsi informatori che dovrebbero vergognarsi perché stanno danneggiando la Serbia”, ha accusato Vucic. “Secondo le leggi internazionali, ci sono dei cosiddetti utenti consentiti e la Serbia può esportare esclusivamente verso quei Paesi. Abbiamo fatto tutto in linea con la legge”, ha continuato il capo dello Stato. Sulla possibilità che armi serbe siano finite in Ucraina per il tramite della Turchia, il presidente ha spiegato che Belgrado “si è tutelata”, aggiungendo una clausola per la quale “è impossibile esportare le munizioni date alla Turchia senza il nostro assenso”. (Seb)