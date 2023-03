Migranti: Tremonti (Fd'I), Europa non ha mai pensato una politica di intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda dei migranti "la parola ritardo è la parola giusta, ma è un ritardo storico. In tutti questi anni, l'Europa ha ritardato nella comprensione della cifra drammatica di quello che c'era nel Nord Africa ed in Africa. Non è mai stata pensata una politica di intervento e di aiuti. In realtà, il vero problema è aiutarli a casa loro". Lo ha affermato il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Affari esteri della Camera, Giulio Tremonti, ospite di "Mezz’ora in più", su Rai3. (Rin)